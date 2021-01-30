Смотреть фильмы на kinogo

Последняя дуэль (2021)

Последняя дуэль ()
Сложная историческая драма, растянутая, но при этом увлекательная. Словно смотришь историю из далекого прошлого - рыцари, сражения, честь, дуэли. Мне именно сложностью фильм «Последняя дуэль» и понравился.
Год выпуска: 2021
Страна: США, Великобритания
Жанр: Фильмы / Зарубежные фильмы / Фильмы 2021 года / Драма / Исторические
Качество: TS
Продолжительность: 152 мин. / 02:32
Премьера (РФ): 18 ноября 2021
Сегодня, 12:29

Охотники за привидениями: Наследники (2021)

Охотники за привидениями: Наследники ()
Мать Келли и её двое детей Фиби и Тревор переезжают на жуткую, ветхую ферму в штате Оклахома. Сейчас у женщины большие проблемы с финансами, поэтому им приходится переехать в это неприятное место. Ферму оставил в наследство дедушка....
Год выпуска: 2021
Страна: Канада, США
Жанр: Фильмы / Зарубежные фильмы / Фильмы 2021 года / Боевик / Комедии / Фантастика
Качество: TS
Продолжительность: 124 мин. / 02:04
Премьера (РФ): 2 декабря 2021
Сегодня, 11:57

Аркейн (1 сезон)

Аркейн (1 сезон)
Не могу назвать себя любителям мультфильмов. При этом мультсериал «Аркейн» сильно понравился. Даже появилось желание поиграть в игрушку, по мотивам которой все было создано. Несмотря на обилие отсылок к панк культуре, неформальный вид героев...
Год выпуска: 2021
Страна: США
Жанр: Мультсериал / Боевик / Драма / Фантастика / Фэнтези
Качество: WEB-DL
Продолжительность: 44 мин.
Премьера (РФ): 20.11.2021
Сегодня, 11:52

Последний богатырь: Посланник Тьмы (2021)

Последний богатырь: Посланник Тьмы (2021)
Главный герой Иван победил злодея Роголеба и к нему снова вернулась его великая сила. Жители Белогорья хотят отпраздновать триумфальную победу над злом, а Василиса со своим возлюбленным еще и пожениться.
Год выпуска: 2021
Страна: Россия
Жанр: Фильмы / Российские фильмы / Фильмы 2021 года / Приключения / Скоро
Качество: Трейлер
Продолжительность: 60 мин.
Премьера (РФ): 23 декабря 2021
Сегодня, 09:56

Небо (2021)

Небо ()
Всю свою жизнь военный летчик Олег Сошников отдал служению родине, и делает это не за повышенный оклад и награды, а по велению сердца. Он побывал в горячих точках, и не по наслышке знает, что такое опасность, и каково приходится в боевых столкновениях...
Год выпуска: 2021
Страна: Россия
Жанр: Фильмы / Российские фильмы / Фильмы 2021 года / Биография / Боевик / Драма
Качество: WEB-DL
Продолжительность: 110 мин. / 01:50
Премьера (РФ): 18 ноября 2021
Вчера, 21:17

Злое (2021)

Злое (2021)
Подсознание невольно начинает играть в странные игры с психикой человека, когда в сновидениях проявляются жестокие образы. Мэдисон растеряна, потому что неоднократно становилась свидетельницей кровавых преступлений в период отдыха.
Год выпуска: 2021
Страна: США, Китай, Румыния
Жанр: Фильмы / Зарубежные фильмы / Фильмы 2021 года / Ужасы
Качество: BDRip
Продолжительность: 111 мин. / 01:51
Премьера (РФ): 9 сентября 2021
Вчера, 21:14

На Земле (2021)

На Земле (2021)
После того, как по всей планете началась эпидемия, вызванная неизвестным смертельным вирусом, привычная жизнь всего человечества навсегда осталась в прошлом. Доктор Мартин Лоури уже давно пытается найти вакцину против вируса...
Год выпуска: 2021
Страна: Великобритания
Жанр: Фильмы / Зарубежные фильмы / Фильмы 2021 года / Ужасы
Качество: BDRip
Продолжительность: 100 мин. / 01:40
Премьера (РФ): 30 января 2021
Вчера, 16:20

Параллельные матери (2021)

Параллельные матери ()
Дженис – тридцатилетняя женщина, проживающая в Италии. Всю свою молодость героиня потратила на то, чтобы стать профессиональным фотографом и достигнуть успеха в карьере. У бедняжки никогда не оставалось времени на личную жизнь...
Год выпуска: 2021
Страна: Испания, Франция
Жанр: Фильмы / Зарубежные фильмы / Фильмы 2021 года / Драма
Качество: TS
Продолжительность: 120 мин. / 02:00
Премьера (РФ): 2 декабря 2021
Вчера, 11:22

Прошлой ночью в Сохо (2021)

Прошлой ночью в Сохо ()
Элоиза является хорошим специалистом в области моды и дизайна, воспринимая данную деятельность в качестве хобби. Героиня фильма мечтает устроиться на высокооплачиваемую работу и превратить хобби в солидный заработок.
Год выпуска: 2021
Страна: Великобритания
Жанр: Фильмы / Зарубежные фильмы / Фильмы 2021 года / Драма / Триллер / Ужасы
Качество: WEB-DL
Продолжительность: 60 мин.
Премьера (РФ): 3 ноября 2021
Вчера, 10:14

Проклятье Эбигейл (2021)

Проклятье Эбигейл (2021)
Британская зима 1974 года выдалась довольно тяжёлой для страны. Шахтёры, недовольные низкой оплатой их нелёгкого труда, устраивают массовые забастовки, что влечёт за собой частое отключение электричества в больших городах и маленьких деревеньках.
Год выпуска: 2021
Страна: Великобритания
Жанр: Фильмы / Зарубежные фильмы / Фильмы 2021 года / Ужасы
Качество: WEB-DL
Продолжительность: 92 мин. / 01:32
Премьера (РФ): 11 ноября 2021
Вчера, 09:28
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