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Дженис – тридцатилетняя женщина, проживающая в Италии. Всю свою молодость героиня потратила на то, чтобы стать профессиональным фотографом и достигнуть успеха в карьере. У бедняжки никогда не оставалось времени на личную жизнь...

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Всю свою жизнь военный летчик Олег Сошников отдал служению родине, и делает это не за повышенный оклад и награды, а по велению сердца. Он побывал в горячих точках, и не по наслышке знает, что такое опасность, и каково приходится в боевых столкновениях...

Главный герой Иван победил злодея Роголеба и к нему снова вернулась его великая сила. Жители Белогорья хотят отпраздновать триумфальную победу над злом, а Василиса со своим возлюбленным еще и пожениться.

Не могу назвать себя любителям мультфильмов. При этом мультсериал «Аркейн» сильно понравился. Даже появилось желание поиграть в игрушку, по мотивам которой все было создано. Несмотря на обилие отсылок к панк культуре, неформальный вид героев...

Мать Келли и её двое детей Фиби и Тревор переезжают на жуткую, ветхую ферму в штате Оклахома. Сейчас у женщины большие проблемы с финансами, поэтому им приходится переехать в это неприятное место. Ферму оставил в наследство дедушка....

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